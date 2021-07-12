Из Сургута в Тундрино будет ходить автобус

Администрация Сургутского района провела необходимую работу для запуска общественного транспорта из Тундрино в Сургут. На данный момент пройдены конкурсные процедуры, контракт планируют подписать в середине июля. Между населенные пунктами будет курсировать автобус малого класса. Это будет некоммерческий маршрут с регулируемыми тарифами.

Такая информация была озвучена во время онлайн-встречи жителей села с исполняющим полномочия главы Сургутского района Максимом Нигматуллиным, передает пресс-служба администрации района.

«Есть хорошие новости. Конкурсные процедуры уже прошли, определена подрядная организация - это индивидуальный предприниматель, который готов оказывать эти услуги. Сейчас идут согласования между ним и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры. 15 -16 июля должны подписать контракт», - ответила на вопрос жителей заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Стоит отметить, что специалисты администрации муниципалитета постоянно работают над повышением транспортной доступности поселений района. Ранее также стало известно об организации сообщения между Угутом и Сургутом. По этому маршруту будет запущен регулируемый маршрут с установленным тарифом.