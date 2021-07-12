Автомойки прямо в паркингах оказались востребованным сервисом

Сургутяне, владеющие автомобилем, высказались за идею устанавливать автомойки прямо в паркингах: об этом свидетельствуют результаты социсследования, которое провел метрологический центр застройщика «Брусника». В опросе участвовала тысяча человек в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Сургуте.

Говоря о нашем городе, специалисты компании говорят о том, что за то, чтобы устанавливать автомойки в паркингах, проголосовала половина участников-сургутян, а 85 процентов опрошенных горожан сказали, что воспользовались бы этой услугой, если бы она предоставлялась. В разрезе городов это самый высокий показатель, подчеркивают исследователи.

«Полученный результат, на наш взгляд, обусловлен двумя причинами, — объясняют они. — Первая — положительный опыт использования паркингов. Вторая — суровый климат, в условиях которого ценность проектов, насыщенных полезными сервисами в шаговой доступности, возрастает».

Справедливой ценой за такой сервис автовладельцы назвали 855 рублей — к слову, это на 18 процентов выше, чем обычные расходы на мойку машины.