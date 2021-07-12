На трассе «Сургут-Когалым» перевернулась иномарка

В минувшие выходные в Сургутском районе произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Инцидент случился 10 июля на 210 километре автодороги «Сургут-Когалым».

По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением на большой скорости и съехал в кювет. Иномарка опрокинулась. Автолюбитель получил травмы также, как и его 13-летний пассажир.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений», – прокомментировали в ведомстве.