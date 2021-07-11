Жители Сургута пожаловались на долгое ожидание приема в инфекционном отделении

Жители Сургута пожаловались на длинную очередь в инфекционное отделение. По их словам, людям, которые приехали на скорой помощи в медучреждение, приходится ожидать приема по несколько часов.

«Приехали по скорой, отцу плохо, еле дышит. Но сидим в очереди три часа уже, ждем. Куда все врачи подевались?» – вопрошает сургутянин Александр на местном портале для жалоб.

В администрации города ответили, что длительность ожидания возросла из-за большого роста заражений коронавирусом.

«По информации главного врача в сутки фиксируется до 80-90 обращений пациентов. Осмотр осуществляется в порядке живой очереди. Все пациенты осматриваются, проводится диагностика с целью уточнения диагноза и принимается решение о госпитализации, либо направление на амбулаторное лечение», – сообщила начальник службы по охране здоровья населения Инна Шалыгина.

Напомним, что накануне COVID-19 подтвердился у 175 югорчан. 30 из них – сургутяне.