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Нескорая помощь: сургутяне пожаловались на большую очередь в инфекционку

Жители Сургута пожаловались на долгое ожидание приема в инфекционном отделении

Нескорая помощь: сургутяне пожаловались на большую очередь в инфекционку
фото: siapress.ru

Жители Сургута пожаловались на длинную очередь в инфекционное отделение. По их словам, людям, которые приехали на скорой помощи в медучреждение, приходится ожидать приема по несколько часов.

«Приехали по скорой, отцу плохо, еле дышит. Но сидим в очереди три часа уже, ждем. Куда все врачи подевались?» – вопрошает сургутянин Александр на местном портале для жалоб.

В администрации города ответили, что длительность ожидания возросла из-за большого роста заражений коронавирусом.

«По информации главного врача в сутки фиксируется до 80-90 обращений пациентов. Осмотр осуществляется в порядке живой очереди. Все пациенты осматриваются, проводится диагностика с целью уточнения диагноза и принимается решение о госпитализации, либо направление на амбулаторное лечение», – сообщила начальник службы по охране здоровья населения Инна Шалыгина.

Напомним, что накануне COVID-19 подтвердился у 175 югорчан. 30 из них – сургутяне.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 567, комментариев: 2
Комментарии:
куница
не нравится
Сегодня в 16:20
А эти граждане привились, чтобы потом жаловаться ?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:43
Известно, что сейчас все врачи брошены на вакцинацию. Поэтому в поликлиниках стала менее доступна профилактическая работа с хроническими и экстренными больными. А виноваты они, «антипрививочники» и «антимасочники», которые демонстративно фланируют в общественном пространстве без прививки и без маски, а когда прижмёт они начинают жаловаться на длинные очереди и невозможность получить оперативную
помощь. Как будто они с Луны свалились и не знают, что медицина уже второй год работает в режиме борьбы с эпидемией ковид. Штаты не выросли. Те же врачи ушли на вакцинацию и ушли в стационары, в «красную зону». И теперь когда вакцинация стала доступной и более того безопасной и эффективной им необходимо просто придти в поликлинику и пройти вакцинацию.
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