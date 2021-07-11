Жители Сургута сообщили о нападении бездомных животных на ребенка, выгуливающего собаку

Сургутянка столкнулась сразу с двумя проблемами – бездомные животные и выгул собаки без намордника. По словам женщины, на развязке рядом с Югорским и Тюменским трактами она встретила маленькую девочку, которая без сопровождения взрослых выгуливала питомца крупной породы без специальных средств. На ребенка из-за собаки напали бездомные четвероногие, юная горожанка едва смогла спастись.

«Прошу найти родителей ребенка и принять соответствующие меры, из-за их халатного отношения к воспитанию и присмотру за домашним животным, они подвергают угрозе жизни других людей!» – сообщила местная жительница на портале «Твой Сургут».

В администрации города ответили, что на данный момент более существенного наказания, нежели устное замечание, за выгул собаки без намордника нет. Однако проект кодекса об административных правонарушениях еще разрабатывается. Сообщение об агрессивных безнадзорных собаках было направлено в службу отлова.