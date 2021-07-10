Приставы оштрафовали нелегальных коллекторов, которые докучали сургутянке

Приставы Югры оштрафовали ООО «Империал», находящееся в Уфе, за незаконную коллекторскую деятельность. Бизнесмену придется заплатить 200 тысяч рублей за то, что он докучал жительнице Сургута.

Сургутянка взяла в долг у микрофинансовой организации и не смогла его вовремя погасить. Женщине на телефон начали поступать звонки и сообщения с требованием оплатить долг от ООО «Империал». Однако, по закону, взаимодействовать с должником может только кредитор или лицо, действующее в его интересах и имеющее право на коллекторскую деятельность.

«ООО «Империал» не являясь кредитором, либо лицом, действующим от имени кредитора, совершало незаконные действия, направленные на возврат задолженности, используя при этом сим-карты официально зарегистрированные за организацией. За незаконное действия, повлекшие нарушение прав и законных интересов жительницы города Сургута, ООО «Империал» обязано оплатить административный штраф в размере двести тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО – Югре.