Силовики закрыли подпольное казино в Сургуте

В ночь на 10 июля в Сургуте силовики нагрянули в покерный клуб, который подпольно действовал на улице Привокзальная. Организатор и двое сотрудников задержаны.

«По версии следствия 33-летний предприниматель организовал в подвале одного из домов по улице Привокзальная города Сургут игорный клуб, в котором проводил азартные игры. В целях конспирации какие-либо вывески и указатели на помещении отсутствовали, в качестве игроков приглашались лица из числа знакомых организатора, а финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег. Подозреваемый организатор и двое его соучастников, работавших в качестве крупье, задержаны, решается вопрос о мере пресечения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Спецоперация проводилась с участием нацгвардейцев. С места происшествия изъяты игральные карты, фишки, записи с итогами игр. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».