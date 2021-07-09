В Сургуте перекрыли участок дороги на улице Крылова на время реконструкции

UPD: Провал устранили и оградили до понедельника

Провал дорожного покрытия на улице Крылова в Сургуте ориентировочно восстановят к двум часам дня 10 июля. Как рассказали в мэрии города, яма на данный момент огорожена для исключения вероятности ДТП, а также службы провели частичную подсыпку материала в полость дыры. Движение автомобилей на участке от пожарной части по направлению к улице Семена Билецкого перекрыто.

«Ведутся работы по обследованию провала и определению состояния подземных коммуникаций со вскрытием проезжей части дороги (будет обследован коллектор ливневой канализации на наличие трещин и свищей). В случае выявления повреждений коллектора ливневой канализации будет выполнен его восстановительный ремонт. При обратной послойной засыпке котлована место случившегося провала будет усилено с восстановлением дорожной одежды и поверхности дороги асфальтом со специальным модифицированным щебнем и полимерным вяжущим для придания большей долговечности данному участку дороги», – указано в сообщении администрации.