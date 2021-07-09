В Сургуте обвалилось дорожное покрытие на улице Крылова

На улице Крылова в Сургуте обвалилось дорожное покрытие. Сейчас на данном участке ведутся работы по перекрытию автомобильного движения, так как впадина оказалась достаточно обширной. По сообщению администрации, подключены все службы для ограждения ямы и дальнейшего устранения проблемы.

«Трасса будет перекрыта в районе пожарной части и до улицы Семена Билецкого. Причины инцидента будут установлены после вскрытия дорожного плотна, однако, вероятнее всего, провал произошел из-за некачественно выполненных работ по прокладке инженерных сетей», – прокомментировал начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации города Алексей Кононенко.