В Сургуте у жителей многоквартирного дома полилась «нефть» из кранов

Авария в системе водоснабжения испортила воду в доме №35 на Пролетарском проспекте. Жители обратились на портал «Твой Сургут» за помощью к чиновникам, так как напрямую решить проблему с управляющей компанией не вышло.

«Дом обслуживает УК «Система», на все обращения - стандартный ответ: «Промывка системы». Такая ситуация повторяется не в первый раз. Вчера, 8 июля 2021 года вода текла не просто ржавая, а темно-коричневая с примесями песка, а потом ее вообще не было на протяжении 6 часов, в некоторых подъездах и 12 часов», – пишет Елена. Женщина утверждает, что из-за этих сбоев в водоснабжении жильцам периодически приходится менять фильтры, страдает бытовая техника.

В администрации Сургута сообщили, что проблема связана с аварией в системе водоснабжения. Сейчас ведутся работы для восстановления качества воды.