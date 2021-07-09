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​Сургутяне попросили власти города привести в порядок набережную Оби у речвокала

Администрация Сургута благоустроит часть набережной Оби, если присвоит землю

​Сургутяне попросили власти города привести в порядок набережную Оби у речвокала
Фото: siapress.ru

Набережная реки Обь всегда была местом притяжения для горожан и исторически важным объектом. Здесь расположен обелиск сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах. Сегодня горожан беспокоит облик речных ворот города, поэтому в адрес властей поступила очередная жалоба на состояние части набережной:

«Прошу обратить внимание на часть территории набережной имени Олега Марчука, в районе Памятного обелиска, посвященного фронтовикам, ушедшим на войну. Непонятно по каким причинам при реконструкции и благоустройстве территории набережной, это место осталось в убогом состоянии, не отвечающее эстетическим и безопасным нормам общественного отдыха людей».

Чиновники ответили, что эта территория принадлежит Сургутскому району, а причальная стенка и трап для посадки и высадки пассажиров - Обь-Иртышскому пароходству. «В настоящее время ведутся переговоры с указанными правообладателями, для передачи объектов и земли в муниципальное образование г. Сургут, для возможности их дальнейшего благоустройства», – рассказал директор МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Роман Богач.


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09 июля в 18:40, просмотров: 2007, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
10 июля в 10:27
Сама администрация не местная, ничего не видит и ничего не знает. Обязательно надо ей челобитную писать

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