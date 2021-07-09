В одном из ТРЦ Сургута провели рейд по соблюдению антиковидных мер

Сегодня, 9 июля, в сургутском ТРЦ «Союз» прошел профилактический рейд. Сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и представители отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей проверили соблюдение антиковидных мер на точках общепита. Вердикт – серьезных нарушений не выявлено.

«Мы проследили, чтобы на предприятиях общественного питания был соблюден масочный режим, сотрудникам проводили термометрию и предоставили антисептики для обработки рук. Замечаний практически нет, а если есть незначительные – начальники предприятий их устраняют в установленный срок», – сообщила Дарья Гаврикова, начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Отмечается, что в связи с введением новых антиковидных мер с завтрашнего дня необходимо убрать стулья и столы с территории фудкорта, а ночная работа кафе и ресторанов ограничивается.

«Правила, предписанные постановлением губернатора, были своевременно направлены всем директорам организаций общепита через мессенджеры и телефонные звонки», – добавила Гаврикова.