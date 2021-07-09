В Сургуте на месте бывших гаражей построят школу на 1,5 тысячи мест

На месте бывшего гаражного кооператива в 5а микрорайоне Сургута в скором времени появится школа. Подрядчик уже приступил к обустройству ограждения вокруг стройплощадки. Здесь в течение нескольких лет будет построена школа на 1500 мест по концессионому соглашению – его заключили еще в 2020 году. Инвестиции составят 1,9 млрд рублей. Сейчас проект направлен на государственную экспертизу. Концессионеру дается год на проектирование объекта, два года – на его строительство.

Однако уже сегодня чиновники высказывают опасения по поводу срыва строительства образовательных учреждений в городе. «Стройматериалы сильно подорожали, поэтому уже сегодня есть риск того, что концессионер выйдет за пределы стоимости. Предусмотренной концессионным соглашением. Тогда возможны определенные форс-мажорные обстоятельства. Это касается в принципе всех строительных объектов», –рассказал корреспонденту siapress.ru замглавы Сургута Артем Кириленко.

Деньги исполнитель получает ежеквартально, однако сверх суммы, указанной в соглашении, финансирование не предусмотрено. Если после госэкспертизы сметная стоимость объекта будет превышать сумму, заложенную в концессионном соглашении, на 10 процентов, то у концессионера есть право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. За что и опасаются власти в связи с обстановкой на рынке.

По пяти школам сегодня уже заключены концессионные соглашения. Строительство в 39 микрорайоне идет в соответствии с графиком – в феврале 2022 года ее должны сдать. А вот по остальным объектам есть вероятность, что полноценное строительство там так и не начнется в рамках действующих соглашений. В микрорайонах 34 и 30а концессионеры не уложились в сроки разработки проектной документации, ведется претензионная работа.

Также проект школы в 38 микрорайоне сейчас проходит госэкспертизу ,19 июля должны получить результаты. В администрации уже заявляют о большой вероятности прекращения отношений с концессионером.

Фото: Школа в 38 мкр (декабрь 2020)

«Там уже понятно, что надо будет расторгаться, потому что сметная стоимость очень сильно превышает предельную оплату. По двум другим микрорайонам – 34 и 30а – тоже есть вероятность, что придется расторгаться по причине неисполнения обязательств концессионером. Претензионная работа ведется через суд. Также время займет поиск другого концессионера, заключение нового соглашения, поэтому не хотелось бы уходить в этот большой круг. Но претензионную работу мы обязаны вести. Будем надеяться, что концессионер все-таки выполнит свои обязательства», – поделился Артем Кириленко.