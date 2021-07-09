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​Спустя 10 лет в 5а микрорайоне Сургута построят школу

В Сургуте на месте бывших гаражей построят школу на 1,5 тысячи мест

​Спустя 10 лет в 5а микрорайоне Сургута построят школу
Фото: sun9-23.userapi.com

На месте бывшего гаражного кооператива в 5а микрорайоне Сургута в скором времени появится школа. Подрядчик уже приступил к обустройству ограждения вокруг стройплощадки. Здесь в течение нескольких лет будет построена школа на 1500 мест по концессионому соглашению – его заключили еще в 2020 году. Инвестиции составят 1,9 млрд рублей. Сейчас проект направлен на государственную экспертизу. Концессионеру дается год на проектирование объекта, два года – на его строительство.

Однако уже сегодня чиновники высказывают опасения по поводу срыва строительства образовательных учреждений в городе. «Стройматериалы сильно подорожали, поэтому уже сегодня есть риск того, что концессионер выйдет за пределы стоимости. Предусмотренной концессионным соглашением. Тогда возможны определенные форс-мажорные обстоятельства. Это касается в принципе всех строительных объектов», –рассказал корреспонденту siapress.ru замглавы Сургута Артем Кириленко.

Деньги исполнитель получает ежеквартально, однако сверх суммы, указанной в соглашении, финансирование не предусмотрено. Если после госэкспертизы сметная стоимость объекта будет превышать сумму, заложенную в концессионном соглашении, на 10 процентов, то у концессионера есть право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. За что и опасаются власти в связи с обстановкой на рынке.

По пяти школам сегодня уже заключены концессионные соглашения. Строительство в 39 микрорайоне идет в соответствии с графиком – в феврале 2022 года ее должны сдать. А вот по остальным объектам есть вероятность, что полноценное строительство там так и не начнется в рамках действующих соглашений. В микрорайонах 34 и 30а концессионеры не уложились в сроки разработки проектной документации, ведется претензионная работа.

Также проект школы в 38 микрорайоне сейчас проходит госэкспертизу ,19 июля должны получить результаты. В администрации уже заявляют о большой вероятности прекращения отношений с концессионером.

Фото: Школа в 38 мкр (декабрь 2020)

«Там уже понятно, что надо будет расторгаться, потому что сметная стоимость очень сильно превышает предельную оплату. По двум другим микрорайонам – 34 и 30а – тоже есть вероятность, что придется расторгаться по причине неисполнения обязательств концессионером. Претензионная работа ведется через суд. Также время займет поиск другого концессионера, заключение нового соглашения, поэтому не хотелось бы уходить в этот большой круг. Но претензионную работу мы обязаны вести. Будем надеяться, что концессионер все-таки выполнит свои обязательства», – поделился Артем Кириленко.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 254, комментариев: 3
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 15:57
Не будет там школы, вообще нигде не будет, пока цены на стройматериалы не упадут. А они не упадут. Поэтому не будет.
Сергей Глинских
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Сегодня в 16:26
"Я иду в депутаты, что бы построить вашим детям школу на месте гаражей",- примерно так звучало основное обещание депутата от этого избирательного округа в ....черт, аж в далеком 2011 году. В 2016 Бруслиновский извинялся перед избирателями и обещал, что уж в этой каденции "Уж точно!". Игорь Петрович, предлагаю пари. Спорим на бутылку коньяку, что и через пять лет школа построена не будет. Что скажите?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:34
Занятно. Все упирается оказывается в проектировании школ: в качестве и в сроках сдачи проектной документации подрядчику. Сегодня «Концессионер» и пректировщик, и застройщик и генподрядчик. Это не есть хорошо. Функционал проектирования необходимо отделить от подрядчика. Чтоб сметы были без удорожания, чтоб сметы бы ли направлены на удешевление строительства. А какой интерес у концессионера-подрядчика экономить на сметах при проектировании? Какой его материальный стимул? Моральный стимул выношу за скобки. Не просматривается стимул. Абсолютно не просматривается. Поэтому властям Сургута, да возможно Югры необходимо создать свой проектный институт гражданского строительства, типа «Сургутгражданпроект» и там проектировать школы и в Сургуте, и в Нижневартовске, как минимум. Кроме того, проектировать там другие значимые городскихе объекты: культуры, образования, благоустройства. Это должен бы, по смыслу, создан Генеральный проектный институт гражданского градостроительства. Жилищное строительство исключается из его функционала. Ибо в настоящее проекты по жилью проектируются силами застройщиков. К примеру в ГК «Сибпромстроя» - свой проектный институт «Сибпроектстрой»,в «Северстрой»- подрядчик из Киева подарил Сургуту «возрождения», «жемчужины» «венеции» и другие ЖК. Из статьи следует, что нормативный срок для проектирования школ-1 год. Но еще не факт, что проект пройдёт экспертизу и уложиться по смете. Даже в плюс 10%. А это значит все сначала? А время идёт. Поэтому самую наукоемких часть строительства школ и других объектов гражданского строительства- проектирование городу и округу надобно бы взять под свою ответственность. Выдал проект подрядчику, а там все «как по маслу», много ума не надо: «круглые- кати, плоское- тащи, бери больше-кидай дпльше». И при наличии дешевой рабочей силы из ближнего зарубежья, можно не только уложиться в смету, но удешевить строительство и обеспечить досрочный ввод школ. Если переиначить известную поговорку о важности проекта, то «Без ПРОЕКТА-ты букашка, а с ПРОЕКТОМ- человек».
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