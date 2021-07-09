В дачных кооперативах Сургута обновили сети электроснабжения

В дачных кооперативах Сургута продолжается обновление объектов электроснабжения. Строительно-монтажные работы выполняют в СОТ «Летние юрты», «Пищевик», «ПСК №41 Рябинка», «ПДК Сосновый бор» и «Энергостроитель», где расположены 2080 дачных участков.

В «Летних юртах» смонтирована новая трансформаторная подстанция, заменены 1 228 метров провода воздушных линий и установлены 253 новых приборов учета потребленной электроэнергии. Трансформаторные подстанции смонтированы также в «Пищевике», «ПСК №41 Рябинка». Завершаются работы по обновлению сетевого электрооборудования в «ПДК Сосновый бор» и «Энергостроитель».

«В настоящее время помимо строительно-монтажных работ энергетики осуществляют подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. В рамках этой подготовки на 41 садово-огородническое товарищество Сургута и Сургутского района, передавших свои сети на баланс компании, «ЮТЭК-РС» запланировала мероприятия на сумму более 14 миллионов рублей», - рассказали также в пресс-службе компании «ЮТЭК-Региональные сети».