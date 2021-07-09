В Сургуте отремонтируют перекресток улиц Ленина-Профсоюзов

На перекрестке улиц Ленина-Профсоюзов временно ограничат движение в связи с ремонтом участка дороги. Специалисты подрядной организации «ЮВиС», которая выполнит работы, сообщили корреспонденту siapress.ru о том, что перекресток будет перекрыт с 22.00 до 6.00. В указанное время ограничение будет действовать с пятницы 9 июля до понедельника 12 июля. Сургутян просят заранее строить маршрут с учетом этой информации и выбирать альтернативные пути движения.

Также дорожное полотно обновится на Мелик-Карамова от пересечения с улицей Федорова до Геологической. Дорогу будут перекрывать частями. Ограничение продлится до конца текущей недели.