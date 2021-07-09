Из бюджета Сургута на озеленение дворов ТОСами выделено более двух миллионов

Сургутские ТОСы планируют высадить порядка 30 тысяч саженцев кустарников и цветов. До конца лета дворы будут украшать бархатцы, бегонии, петунии, астры, а ближе к осени – сирень, калина, акации и рябина.

«На сегодняшний день в озеленении задействованы 19 ТОСов – они занимаются высадкой растений на 130 придомовых территориях. Жители сами выбирают как украшать дворы, поэтому в эту кампанию включены только активные горожане», – прокомментировала директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

В список желающих попал ТОС №25 – это районы 13 и 13А, в котором проживает более 40 тысяч сургутян.

«В этом году мы закупили новые клумбы для цветов – они наиболее прочные, по сравнению с предыдущими, и экологичные. Осенью мы планируем высадку аллей, состоящих из рябин, сиреней, яблонь», – рассказал зампредседателя ТОС №25 Дмитрий Енин.

Отмечается, что на озеленение из бюджета города выделено больше двух миллионов рублей. Во 2, в 3 и 32 микрорайоне высадка кустарников и деревьев завершена.