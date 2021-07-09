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​Сургутянка въехала на автомобиле в витрину торгового центра

Женщина на иномарке протаранила кофейню в Сургуте

​Сургутянка въехала на автомобиле в витрину торгового центра
Фото: sitv.ru

В четверг, 8 июля, в 19.45 женщина на автомобиле Citroën въехала в витрину кофейни, расположенной в ТРЦ «Союз».

«Женщина, 1953 года рождения, управляя автомобилем Citroen C4, допустила наезд на препятствие в виде кофейного павильона. В результате автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет», - сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе городской полиции.

По словам свидетелей инцидента, женщине стало плохо за рулем, и она нечаянно надавила на педаль газа. ТРК «СургутинформТВ» уточняет, что помощь сургутянке оказали прохожие, они же вызвали полицию и медиков.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 751, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 09:55
Ева, не подскажете, где в ПДД указывается пол водителя?
А то нездоровый такой акцент, мол, глупая баба вьехала
Мономах
не нравится
Сегодня в 14:47
Да нсрть на эту лавку! А если бы там дети проходили? Где правила правила благоустройства? Где контрольное управление со своими новыми начальничками из Лапаса?
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