Женщина на иномарке протаранила кофейню в Сургуте

В четверг, 8 июля, в 19.45 женщина на автомобиле Citroën въехала в витрину кофейни, расположенной в ТРЦ «Союз».

«Женщина, 1953 года рождения, управляя автомобилем Citroen C4, допустила наезд на препятствие в виде кофейного павильона. В результате автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет», - сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе городской полиции.

По словам свидетелей инцидента, женщине стало плохо за рулем, и она нечаянно надавила на педаль газа. ТРК «СургутинформТВ» уточняет, что помощь сургутянке оказали прохожие, они же вызвали полицию и медиков.