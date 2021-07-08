В Сургуте план по вакцинации от COVID-19 выполнен почти на 60 процентов

В Сургуте первым компонентом вакцины от коронавируса привито 107 тысяч человек, а вторым – 75 тысяч. Это составляет порядка 60 процентов от общего плана.

«По округу во всех поликлиниках идет большая работа по вакцинации взрослого населения. Также продолжают принимать людей мобильные бригады. Например, в торговых центрах привито порядка пяти тысяч местных жителей. Поликлиники обеспечены вакцинами «Спутник V» и «ГамКовидВак», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части первой поликлиники Татьяна Копылова.

Отмечается, что минимальный план по городу – 180 тысяч вакцинированных человек.