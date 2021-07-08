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107 тысяч сургутян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса

В Сургуте план по вакцинации от COVID-19 выполнен почти на 60 процентов

107 тысяч сургутян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса
фото: pixabay.com

В Сургуте первым компонентом вакцины от коронавируса привито 107 тысяч человек, а вторым – 75 тысяч. Это составляет порядка 60 процентов от общего плана.

«По округу во всех поликлиниках идет большая работа по вакцинации взрослого населения. Также продолжают принимать людей мобильные бригады. Например, в торговых центрах привито порядка пяти тысяч местных жителей. Поликлиники обеспечены вакцинами «Спутник V» и «ГамКовидВак», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части первой поликлиники Татьяна Копылова.

Отмечается, что минимальный план по городу – 180 тысяч вакцинированных человек.


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08 июля в 18:38, просмотров: 427, комментариев: 2
Комментарии:
Капитан Немо
не нравится
08 июля в 19:14
Даже по расстрелом не буду прививаться.......... Лучше сразу, чем позже сдохнуть...........
Альберт Леонов
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08 июля в 20:24
Вот для кого отчеты пишите?! Для высокого начальства, показать что вакцинация идет или сами себя успокаиваете?
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