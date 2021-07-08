Ремонт дорожного покрытия Югорского тракта в Сургуте завершится до 1 августа

Работы по реставрации покрытия проезжей части на Югорском тракте закончат до 1 августа, а замену освещения и барьерного ограждения – к началу осени.

«Ремонт проходит по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сам Югорский тракт не обновляли с 2006 года. За этот объект голосовали сами жители, поэтому он вошел в перечень», – прокомментировал начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации города Алексей Кононенко.

Отмечается, что на данный момент работы проходят на участке от улицы Заячий Остров до улицы Энгельса. Его протяженность составляет два километра, а стоимость всей реставрации составляет более 108 миллионов. По программе «БКАД» в Сургуте приведут в порядок больше пяти километров – это восемь объектов в разных участках города.