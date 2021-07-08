Врачи окружного кардиодиспансера прооперировали трех югорчан по методике TAVI

Сургутские врачи ОКД провели трем югорчанам со стенозом аортального клапана сердца операцию по новой методике. Теперь работе этого органа помогает специальное устройство.

«О проблемах с сердцем, как правило, пациенты догадываются не сразу – одышку, усталость принимают за возрастные особенности. Лечение представляет собой открытую операцию на сердце, которая чаще всего связана с высоким риском для пациента. Поэтому альтернативной методикой хирургической коррекции становится TAVI - транскатетерное протезирование аортального клапана. Первую такую операцию в клинике выполнили в 2012 году, спустя 3 года, когда методика только появилась в России», – рассказала главный врач окружного Кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Отмечается, что данная методика малотравматична и подходит для больных в возрасте 90 лет. Бригада специалистов ОКД работала совместно с кардиохирургом Тимуром Имаевым, который имеет самый большой опыт в стране по транскатетерному протезированию аортального клапана. Спустя день после операции пациенты отправились в обычную палату. Они смогут отправиться домой, когда врачи убедятся в стабильности их состояния.