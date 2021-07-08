В Сургуте жильцы многоквартирного дома воюют с застройщиком

Жители дома 53/4 по улице Крылова воюют с застройщиком из-за неудовлетворительного качества построенного жилья. В адрес строительной компании ООО «Новые бизнес-технологии» поступило 83 обращения. Меньше 20 процентов из них удовлетворены: выполнены необходимые работы, с жильцами подписаны акты. 24 обращения отклонено по причине незаконные перепланировки. В 11 случаях отремонтированы стеклопакеты, 9 обращений еще в работе.

«Жители дома активно подают в суды. Начиная с 2016 года, зарегистрировано около 200 исковых заявлений. Большую часть из них люди выиграли, а мы выплатили все необходимые средства», – сообщил руководитель компании «Новые бизнес-технологии» Ринат Айсин.

Ситуацию взяла под контроль губернатор Югры Наталья Комарова. Она обязала участников совещания - главу Сургута Андрея Филатова, специалистов региональной службы жилищного и строительного надзора и руководителя компании застройщика – разработать решение проблемы до 9 июля, подготовить аналитику, указав статус решения обращений граждан.