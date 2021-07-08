В Сургуте строительство дороги 5 «З» завершат осенью 2021 года

Строительство дороги от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» будет завершено этой осенью. «Улица 5 «З» позволит разгрузить Грибоедовскую развязку. Жители железнодорожного района смогут напрямую добираться до Тюменского тракта по новой улице. О ходе работ власти Сургута доложили губернатору Югры во время обсуждения реализации нацпроектов в регионе.

«Работа идет по графику. Завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре текущего года. Рисков нет. Объект введем в эксплуатацию в соответствии с утвержденным планом в 4 квартале 2021 года», - доложил Сергей Горобченко.

Наталья Комарова отметила, что сейчас строителям нужно опережать график: в ходе строительства подрядчикам пришлось выполнить дополнительный объем работ, неучтенный сметой.

Напомним, возведение дороги 5 «З» ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ее протяженность составит 954 метра. Бюджетам трех уровней она обойдется в 559 миллионов рублей.