Администрация Сургута рассказала, зачем школа решила закупить форму сотрудников НКВД

В Сургуте школа №5 заказала форму сотрудников НКВД. Руководство общеобразовательного учреждения намерено купить 10 комплектов, в которые входят гимнастерки, пилотки, ремни, кирзовые сапоги, юбки, галифе и фуражки. Эта информация появилась на портале поставщиков. Один из кандидатов на выполнение заказа уже предложил свою сумму – 106 тысяч рублей.

В администрации города рассказали, что данная закупка необходима для участия в исторических мероприятиях и постановках, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

«Традиционно театральная студия МБОУ СОШ №5 является участником проектов патриотической направленности. В 2020-2021 учебном году реализовывался культурно-образовательный проект «Чтобы помнили», который включал основные ключевые события Великой Отечественной войны: оборона Брестской крепости, битва под Москвой, блокада Ленинграда, оборона Сталинграда и других. Эпизоды исторических событий представлялись отдельными театральными постановками», – сообщил представитель мэрии.

Также было указано, что проект будет продолжен в 2021-2022 году