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Одна из школ Сургута решила закупить форму НКВД для учеников

Администрация Сургута рассказала, зачем школа решила закупить форму сотрудников НКВД

Одна из школ Сургута решила закупить форму НКВД для учеников
фото: Яндекс.Карты

В Сургуте школа №5 заказала форму сотрудников НКВД. Руководство общеобразовательного учреждения намерено купить 10 комплектов, в которые входят гимнастерки, пилотки, ремни, кирзовые сапоги, юбки, галифе и фуражки. Эта информация появилась на портале поставщиков. Один из кандидатов на выполнение заказа уже предложил свою сумму – 106 тысяч рублей.

В администрации города рассказали, что данная закупка необходима для участия в исторических мероприятиях и постановках, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

«Традиционно театральная студия МБОУ СОШ №5 является участником проектов патриотической направленности. В 2020-2021 учебном году реализовывался культурно-образовательный проект «Чтобы помнили», который включал основные ключевые события Великой Отечественной войны: оборона Брестской крепости, битва под Москвой, блокада Ленинграда, оборона Сталинграда и других. Эпизоды исторических событий представлялись отдельными театральными постановками», – сообщил представитель мэрии.

Также было указано, что проект будет продолжен в 2021-2022 году


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Сегодня в 09:45, просмотров: 738, комментариев: 6
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:52
В чем проблема?
У кого вопросы возникли?
Кто в штаны наложил?
Боятся что ночью придут?
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:20
Ну, так то начнут с яхтсменов, и на "умные опоры")))
Местный
не нравится
Сегодня в 10:46
В самом деле, не форму же ССовцев им закупать. Форма нквд многими любима. Даже отдельные депутаты ее носят
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 10:54
The Show Must Go On
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:08
На самом деле форма НКВД, как форма танкистов и ВВС, как парадная, так и полевая отличалась изысканностью и имела щеголеватый вид. Это далеко не Юдашкин, с его нынешними наворотами и искусственных материалов и синтепона вместо натурального меха. Все обмундирование было изготовлено из натуральных тканей: суконная гимнастерка или х/б, хромовые сапоги или ботинки из натуральной кожи, краги, полевая сумка из натуральной кожи. Так и зимнее обмундирование было из натуральных материалов и меха. Так что юноши шли служить в НКВД, в танкисты или летчики, чтобы носить эту форму. Это была элитарная форма одежды. И про танкистскую форму, помните песню: «На поле танки грохотали»:
«И будет карточка пылится
На полке средь забытых книг
В танкистской форме при погонах
Теперь больше не жених».
А что касается самого НКВД. То фобии и страшилки «неолибералов» к НКВД преувеличены в в современных фильмах. На самом деле, вклад войск НКВД победу Великой Отечественной войне современными обществом недооценён. С 1941 года НКВД сформировало и передало в НКО СССР 15 стрелковых дивизий, две из которых стали гвардейским. А пограничники НКВД покрыли себя неувядаемой славой в первые месяцы войны при защите границы и приграничных районов. Брестская крепость защищали пограничники НКВД. Поэтому не удивительно, что школа №5 обратилась к исторической форме НКВД.
Мономах Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:07
Ну как это "недооценен" ?! У нас Президент сын НКВДэшника! Газеты надо читать! Желательно не на гвоздике в дощатом помещении!
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