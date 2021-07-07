В Сургуте ключи от квартир получили 38 дольщиков

В Сургуте достроен многоквартирный дом, который должен был быть сдан еще в 2018 году. В квартиру смогут въехать 38 семей дольщиков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Югры.

«С 2017 года общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» возводило в Сургуте жилой многоквартирный дом с привлечением денежных средств граждан. Согласно договорам долевого участия, введение дома в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года. Однако застройщик неоднократно продлевал разрешение на строительство. В связи с этим ситуация находилась на постоянном контроле прокуратуры города, осуществлялись инспекционные выезды на строительную площадку, неоднократно застройщику вносились меры реагирования, в том числе он был привлечен к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдано 1 июля 2017 года.