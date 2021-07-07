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​Власти Сургута планируют закрыть потребность в ремонте дворов за два года

Глава Сургута проинспектировал ремонт двора на Энергетиков

​Власти Сургута планируют закрыть потребность в ремонте дворов за два года
Фото: siapress.ru

Двор двух домов на Энергетиков, 31 и 33 уже преобразился. Здесь начали ремонт около месяца назад, но жители уже получили практически благоустроенную придомовую территорию: выполнено асфальтирование, установлена спортивная коробка и несколько конструкций на детской площадке. Подрядчикам осталось завершить работы в части обустройства спортивного уголка и выполнить озеленение. На это потребуется максимум неделя.

Ход работ проинспектировал глава Сургута Андрей Филатов. На месте он пообщался с представителями подрядной организации, управляющей компании и жильцами. Старшая по дому Энергетиков, 33 рассказала, какой путь длинною в два года они прошли, чтобы войти в муниципальную программу: «Работа идет очень легко. Всем огромная благодарность. Тяжелый был путь сбора подписей, работы с жильцами, уговоров. Скептики есть всегда, но в основном люди довольны».

Приемка дворов обычно массово проводится осенью, так что дети часто не успевают попользоваться новыми благами в летний период. В этом году подрядчики активизировались.

«Мне кажется, такой комплексный подход и честное представление о том, как быстро и качественно нужно сделать, сыграли свою роль. Здесь в работу были включены и жители, и управляющая компания, и подрядчики. Была дана вводная всем подразделениям администрации: чтобы вообще никаких «шлагбаумов» не было, а где надо, чтобы за руку помогали пройти», – подчеркнул Андрей Филатов.

Представители управляющей компании рассказали, что во время ремонта возникали проблемы с поставкой оборудования. На это повлияла сезонная загруженность заводов-изготовителей. Однако нюанс не сказался на темпах работы подрядчика. Сейчас жильцы ожидают установку шлагбаумов. Решение было принято также на общем собрании собственников. Коммунальщики заверили, что они будут отвечать новым требованиям: шлагбаумы оборудованы GSMмодулем, что позволит оперативным спецслужбам беспрепятственно проезжать во двор.

Все благоустройство придомовых территорий двух пятиэтажек потребовало порядка 14 миллионов. При этом 20% финансирования взяли на себя собственники. Сейчас в муниципальной программе на очереди более 100 дворов, готовых к благоустройству, однако закрыть всю потребность разом не представляется возможным. Градоначальник отметил, что сейчас департаменту и финансистам поставлена задача максимум за два года реализовать эту потребность.

Напомним, в 2021 году изначально планировалось благоустроить 12 дворов. После пересмотра финансовых возможностей удалось включить в текущую ремонтную кампанию еще 20 домов. Осенью все объекты должны быть сданы подрядчиками.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 230, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:27
Когда жители видят, как Глава города ходит по дворам и проверяет ход благоустройства дворовых территорий-это вселяет оптимизм и доверие к властям со стороны граждан. Давно такого не было. В хорошем смысле слова.

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