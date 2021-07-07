В Сургуте проверили ход работ по возведению набережной в парке «За Саймой»

Рабочая группа проверила ход строительства набережной в экопарке «За Саймой». По мнению ее представителей, на данном этапе ничто не вызывает беспокойств и опасений.

«Рабочей группой было принято решение собираться и решать на месте, как будет развиваться парк. Активисты до 19 июля должны определить пункты, которые можно реализовать максимально безболезненно для зеленой зоны. Говоря о набережной – при проектировке и подготовке к строительству было сделано все, чтобы сохранить флору и фауну», – прокомментировал директор муниципального департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод.

Неравнодушные горожане ранее отмечали, что из-за возведения этого объекта на берегу начали рубить ивняк. Подрядчик пояснил, что данные работы необходимы, чтобы позже соорудить настил для набережной. Сваи, в свою очередь, будучи установлены в водоеме, поэтому пешеходно-тропиночная сеть будет над рекой. Также представитель подрядной организации отметил, что к сентябрю будет завершено 50 процентов работ.