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​В Сургуте ограничат движение транспорта по Мелик-Карамова

Дорогу возле ЖК «Возрождение» перекроют на время ремонта

​В Сургуте ограничат движение транспорта по Мелик-Карамова
Фото: siapress.ru

В связи с ремонтом движение транспорта по одной из самых оживленных улиц города будет временно перекрыто. О планах предупредила компания «ЮВИС». Участок дороги на Мелик-Карамова будут перекрывать частями. Сначала движение ограничат от пересечения с улицей Федорова до въезда в ЖК «Возрождение». Позже – от въезда в жилой комплекс до пересечения с Геологической. Ограничение будет действовать до конца недели. Точные временные рамки дорожники озвучат позже.

Сейчас на объект заходит техника для фрезеровки дорожного покрытия. Уточняется, что на этом этапе движение транспорта по этому участку будет осуществляться.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 135, комментариев: 0
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