В Сургуте горожанка на скутере врезалась в ограждение и скончалась в больнице из-за сильных травм

Ночью 7 июля в Сургуте женщина, которая въехала на скутере в дорожное ограждение, погибла. Само ДТП произошло на Югорском тракте, 34 накануне, 6 июля, в 23:00. По предварительным данным, владелица транспортного средства «Storm Indigo» не справилась с управлением.

Известно, что горожанку госпитализировали в местную травматологию на скорой помощи. Позже из медучреждения поступило сообщение о том, что сургутянка скончалась.

«Всего с начала 2021 года на территории Сургута зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в котором девять человек получили телесные повреждения, и один погиб», – отметили в ГИБДД Сургута.