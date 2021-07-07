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Экс-директор «GALLERY CLUB», где погибла сургутянка, получил три года условно и штраф

В Сургуте осудили бывшего директора клуба, в котором на девушку упал плазменный телевизор

Экс-директор «GALLERY CLUB», где погибла сургутянка, получил три года условно и штраф
фото: СК Югры

Бывшему директору сургутского развлекательного заведения «GALLERY CLUB», где на девушку упал плазменный телевизор, признали виновным. Ему назначили три года условно с испытательным сроком в четыре года и запрет на работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях почти на три года. Кроме того, экс-владелец клуба должен выплатить штраф в размере 450 000 рублей.

«При назначении подсудимому наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал наличие малолетних детей у виновного, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, а также признание вины. Обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные ст. 63 УК РФ, не установлены. Мера пресечения в отношении Копайгоры С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения», – пишет пресс-служба городского суда.

Напомним, что инцидент произошел 23 июня 2018 года. Родственники погибшей девушки посчитали первую статью, которую пытались вменить хозяину «GALLERY CLUB», слишком мягкой. Владельцу заведения предъявили обвинение только в 2019 году.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 325, комментариев: 3
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 10:41
Бражников, зырь - там дольщики бьются за справедливость, к губернатору взывают, а у человека, вон, до сих пор получается разруливать
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:59
Ну да. Но здесь сама формулировка выглядит странной – совершенное преступление. Как обычно в российском казуистическом судопроизводстве.

Здесь халатность, которая привела к несчастному случаю со смертельным исходом.

И наказание конечно прежде всего должно соответствовать требованиям родственников погибшей.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 11:27
Почему странная - всё верно, халатность это именно преступление, раз повлекла такие последствия
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