В Сургуте осудили бывшего директора клуба, в котором на девушку упал плазменный телевизор

Бывшему директору сургутского развлекательного заведения «GALLERY CLUB», где на девушку упал плазменный телевизор, признали виновным. Ему назначили три года условно с испытательным сроком в четыре года и запрет на работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях почти на три года. Кроме того, экс-владелец клуба должен выплатить штраф в размере 450 000 рублей.

«При назначении подсудимому наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал наличие малолетних детей у виновного, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, а также признание вины. Обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные ст. 63 УК РФ, не установлены. Мера пресечения в отношении Копайгоры С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения», – пишет пресс-служба городского суда.

Напомним, что инцидент произошел 23 июня 2018 года. Родственники погибшей девушки посчитали первую статью, которую пытались вменить хозяину «GALLERY CLUB», слишком мягкой. Владельцу заведения предъявили обвинение только в 2019 году.