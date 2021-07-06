Ученые нашли в озере в Сургутском районе нафталин, бензапирен и другие опасные вещества

Озеро Кирилл-Выслор в Сургутском районе загрязнено 11 опасными компонентами нефти. К такому выводу ученые Томского филиала ИНГГ СО РАН после проведенных исследований.

«В пробах воды и донных отложений озера специалисты обнаружили 11 индивидуальных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Более половины от всего количества вредных веществ составляют нафталин (признак загрязнения нефтью) и бенз(а)пирен. Их содержание в водоеме превышает ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в несколько раз. Также в озере найден фенантрен, источником которого являются выбросы производств и автотранспорта. Исходя из рассчитанных соотношений было установлено, что возможными источниками антропогенного воздействия на озеро Кирилл-Выслор являются выбросы автотранспорта, а также пирогенные ПАУ, образовавшиеся в результате горения дизельного топлива и при сжигании травы, угля и древесины. Ученые полагают, что это – следы пожаров, прошедших на данной территории», - говорится в сообщении на сайте института.

Также отмечается, что даже в небольших концентрациях ПАУ оказывают огромное влияние на экосистемы. Некоторые ПАУ – такие, как бенз(а)пирен, являются канцерогенами и мутагенами первого класса опасности.