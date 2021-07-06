Полиция Сургута изъяла из оборота пять тонн немаркированного алкоголя

В Сургуте задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в реализации немаркированного алкоголя. У бизнесмена изъяли пять тонн товара общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

«Полицейские установили, что мужчина приобрел партию немаркированного алкоголя на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Горячительное злоумышленник поставлял в небольшие торговые точки Сургута. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый в момент, когда он перегружал в торговую точку из собственного грузового автомобиля немаркированный алкоголь. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили порядка 40 коробок со спиртосодержащей продукцией», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Остальной товар мужчина хранил на арендуемом складе в Нефтеюганске.

«Изъятое направлено на исследование в ЭКО УМВД России по Сургуту. Следственным отделом ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - добавили в ведомстве.