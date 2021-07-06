Сургутяне переживают за качество ремонта дороги на Крылова

Жители домов в районе улицы Крылова, где сейчас идет ремонт, переживают за качество выполнения работ. После обильных ливней эта дорога оказалась в числе наиболее пострадавших от дождя. Сейчас горожане делятся фотографиями и своими переживаниями на счет квалификации дорожников и проектировщиков. На фото видно, что огромная лужа перекрыла путь пешеходам на другую сторону дороги. Они идут в обход по менее затопленному участку. При этом ремонтные работы продолжаются.

«Это после ремонта на Крылова. Раньше хоть как-то можно было обойти. А теперь что? Плавать?», – пишет подписчик К-Информ. «Здесь явное головотяпство со стороны проектировщиков и дорожников», – утверждает один из комментаторов.