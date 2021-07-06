Жители Сургута пожаловались на несвоевременную уборку мусора после сруба деревьев

Жильцы дома на улице Бажова в Сургуте пожаловались на то, что управляющие компании после рубки тополей складируют ветки с пухом на территории двора. Как рассказали горожане, дети периодически пытаются их поджечь.

«На придомовой территории МКД №29 расположена контейнерная стоянка, находящаяся в обслуживании УК «ЗАСК», в том числе УК «ДЭЗ ЦЖР». В течении двух недель, УК «ДЭЗ ЦЖР» производится спил тополей, все обрезки складированы возле стоянки, вблизи расположена детская площадка, дети пытаются поджечь пух», – заявила местная жительница.

В городской мэрии ответили, что сообщение в УК поступило своевременно. Результат не заставил себя долго ждать.

«Как нам сообщили, мусор собрали складировали в бункеры. Сейчас ожидается перевозчик для вывоза твердых коммунальных отходов», – прокомментировала начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.