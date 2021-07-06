В Сургуте на электросетях произошла авария – обесточен целый район

Взрыв на опоре электроснабжения произошел сегодня утром, 6 июня, в районе «Китайского рынка». Очевидцы успели снять на видео сам момент замыкания. Оборудование вспыхнуло прямо на глазах. Эти кадры в редакцию siapress.ru прислали читатели портала, сообщая при этом, что после ЧП район полностью обесточен.

В пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей» эту информацию подтвердили: «В районе Китайского рынка на данный момент нет электроэнергии. Сейчас специалисты СГЭС занимаются ремонтными работами, и в течение часа восстановят электроснабжение потребителей. Однако, опора, на которой произошел взрыв соединительной муфты, не принадлежит предприятию. Сейчас восстановлением работ занимается компания «Итермебель».