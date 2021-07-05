В Сургуте ночью во время грозы сгорел барак

Ночью во время грозы произошел пожар в частном доме на Декабристов в поселке Черный мыс. Сообщение поступило в дежурную часть в 1:08. Около получаса потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать огонь. Пламя в любую минуту могло перекинуться на соседний дом.

«К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», – сообщают в пресс-службе МЧС Югры.

По информации «К-Информ», не исключено, что пожар мог случиться из-за удара молнии.