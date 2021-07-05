В Сургуте проходят рейды по выявлению точек продажи нелегального алкоголя

По итогам четырех рейдов составлено три протокола. Так владельцы нестационарных торговых точек в Сургуте – ларьков и павильонов – попались на незаконной торговле алкоголем. Согласно федеральному закону № 171, в нестационарных торговых объектах запрещено продавать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. За нарушение должностным лицам светит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 300 тысяч. А при повторном выявлении администрация города расторгает договор с предпринимателем, осуществляющим торговлю на муниципальной земле.

«Все предприниматели, которые размещают ларьки и киоски на муниципальной земле, были предупреждены о предстоящих проверках своевременно. Цель наших рейдов – не карательные меры, а соблюдение положения федерального закона, который не допускает продажу спиртосодержащей продукции в нестационарных торговых объектах», – рассказал замглавы Сургута Артем Кириленко.

Ранее siapress.ru писал, что в известном ресторане Сургута ОМОН проводил рейд. По неподтвержденной информации, в заведении искали нелегальный алкоголь.