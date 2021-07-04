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​Сургутяне улетят на отдых в Турцию с задержкой

Рейс Сургут – Анталья задерживается на шесть часов

​Сургутяне улетят на отдых в Турцию с задержкой
Фото: vk.com/azurair

Рейс авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту «Сургут – Ростов – Анталья» задерживается на шесть часов. Сургутяне должны были отправиться в отпуск в воскресенье, 4 июля, в 15.00 екб, однако вылет отложили до 21.00 екб, а затем до 23.30 екб.

«Приехали в аэропорт, а нас отправили домой. Сказали, вылет в 21.00. Причину задержки не объяснили», - рассказал корреспонденту siapress.ruодин из пассажиров.

По данным онлайн-табло ростовского аэропорта Платов, рейс из Сургута должен был прибыть в 17.05 по местному времени, но ожидается сегодня в 23.50. Также задержан вылет в Анталью – до 00.30.

Стоит отметить, что также задерживается прибытие самолета авиакомпании Utairиз аэропорта Платов в Сургут.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 839, комментариев: 0
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