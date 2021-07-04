В июне в травмцентр Сургута попали 900 детей с уличными травмами

В июне 2021 года 900 детей обратись в травмцентр Сургута с уличными травмами. 18 из них были госпитализированы. В мае уличные травмы получили более 1200 детей, почти оказались на больничной койке. Статистику публикует пресс-служба медицинского учреждения.

Эксперты отмечают, что к росту детского уличного травматизма привела мода на самокаты и велосипеды.

«Современные дети физически ослаблены – сказывается влияние интернета и гаджетов. Из-за недостатка активности у них теряется мышечная сила, утрачивается реакция, отсутствуют самые элементарные навыки самосохранения. Например, падать тоже надо уметь, знать, как правильно группироваться. Неудивительно, что всплеск уличного травматизма произошел, когда дети массово встали на самокаты», - объяснил исполняющий обязанности заведующего детским амбулаторно-поликлиническим отделением Сургутской травмбольницы Анатолий Коломия.

Также дети получают травмы, играя в заброшенных зданиях и котлованах.

«Ну а самые серьезные травмы дети по-прежнему получают на батутах. Это – всесезонная проблема и всеобщая головная боль травматологов. Наиболее распространенное последствие – компрессионный перелом позвоночника. Реабилитация в таких случаях занимает не меньше года. Но, даже выполняя все назначения врача, вплоть до лечебной физкультуры и физиопроцедур, от дальнейших проблем со здоровьем никто из пострадавших не застрахован. Такие травмы чреваты ранним остеохондрозом и болевым синдромом», - предупредили в травмцентре.