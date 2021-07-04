У руководства сургутского мясокомбината требовали деньги за ковид-вакцину от лица депздрава

Полицейские разыскивают мошенников, которые направили в ООО «Мясокомбинат Сургутский» письмо от лица департамента здравоохранения Югры с требованием оплатить поставку вакцины «Спутник V».

Письмо было оформлено на подложном бланке с фальшивой подписью руководителя депздрава. «В нем адресату предложено произвести оплату ООО «Люксмарт» за поставку вакцины «Спутник V». К письму прилагался счет на сумму 97100 рублей. Заявление по данному факту уже направлено в органы внутренних дел. Полиция занимается поиском злоумышленников», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее главный врач региона Алексей Добровольский предупреждал о действующих от его имени мошенниках. «Вакцина поступает в Югру за счет федерального бюджета», - подчеркивал тогда глава департамента.