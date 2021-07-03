В Сургуте овощной ларек на комсомольском проспекте нарушил спокойствие горожан

Придомовая территория дома №44 на проспекте Комсомольском превратилась в рынок. На это пожаловались жители этого района на портал «Твой Сургут». В обращении говорится, что киоск явно превышает разрешенные для торговли габариты: из-за ящиков с фруктами и овощами не могут разъехаться машины.

«Киоск имеет козырек который в разы увеличивает арендуемую площадь земельного участка, более того ящики с фруктами уже заняли проезжую часть, что мешает разъехаться транспорту и провоцирует сигналы недовольных автолюбителей. А в ночное время козырек является еще и пристанищем для любителей выпить. Таким образом спальный район города превращен в рынок со всеми вытекающими обстоятельствами: мусор, насекомые и галдеж алкашей», – пишет сургутянин.

В администрации на обращение ответили, что на владельца торговой точки составлен протокол от 17.06.2021. Правда не уточняется, что именно послужило основанием для его составления. Демонтаж киоска невозможен, так как его появление здесь – решение большинства собственников дома. Теперь недовольным советуют обращаться в суд для того, чтобы оспорить коллективное решение соседей.