В Сургуте силовики провели спецоперацию в ресторане «Wooden»

В известный в Сургуте «Wooden» накануне вечером нагрянул ОМОН. Сотрудники полиции заявились для проведения спецоперации. По информации журналистов «СургутИнформ-ТВ», на месте работало почти полсотни полицейских. Проверка была связана с оборотом нелегального алкоголя в общепите. Официальной информации от УМВД Югры пока не поступало. Известно, что по завершении спецоперации заведение продолжило работу в прежнем режиме.

Объектом громкого скандала ресторан «Wooden» стал в прошлом году. Тогда, во время пандемии, в часы, когда работа общепита была ограничена, в ночном клубе устроили нелегальную вечеринку с участием влиятельных людей. На месте работали корреспонденты siapress.ru. Позже туда нагрянули сотрудники полиции и представители администрации Сургута. По итогам разбирательств выяснилось, что участниками праздника были бизнесмены.