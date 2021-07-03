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​В ресторан «Wooden» с проверкой нагрянул ОМОН

В Сургуте силовики провели спецоперацию в ресторане «Wooden»

​В ресторан «Wooden» с проверкой нагрянул ОМОН
Фото: siapress.ru

В известный в Сургуте «Wooden» накануне вечером нагрянул ОМОН. Сотрудники полиции заявились для проведения спецоперации. По информации журналистов «СургутИнформ-ТВ», на месте работало почти полсотни полицейских. Проверка была связана с оборотом нелегального алкоголя в общепите. Официальной информации от УМВД Югры пока не поступало. Известно, что по завершении спецоперации заведение продолжило работу в прежнем режиме.

Объектом громкого скандала ресторан «Wooden» стал в прошлом году. Тогда, во время пандемии, в часы, когда работа общепита была ограничена, в ночном клубе устроили нелегальную вечеринку с участием влиятельных людей. На месте работали корреспонденты siapress.ru. Позже туда нагрянули сотрудники полиции и представители администрации Сургута. По итогам разбирательств выяснилось, что участниками праздника были бизнесмены.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 486, комментариев: 0
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