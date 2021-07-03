В Сургуте нашли еще 12 миллионов рублей на ямочный ремонт

На дорогах Сургута залатали уже 10 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Почти столько же еще планируют привести в порядок. На эти цели в бюджете нашлись дополнительные средства – 12 миллионов рублей.

Сегодня дорожники используют струйно-инъекционный метод для решения проблем с неглубокими ямами. Однако после такого ремонта на дороге остаются частицы щебня и гравия, которые при движении автомобиля разлетаются во все стороны и царапают поверхность машин. Глава Сургута Андрей Филатов отметил, что технологию в ближайшее время могут изменить: «Будут менять немного технологию, чтобы исключить какие-то остатки материала на дороге. Чтобы все было вычищено, и делалось максимально по технологии. Сегодня уже приступают новые специалисты к работе. Я думаю, мы добьемся такого эффекта».

Сейчас специалисты приступили к «точечному» ремонту на проспекте Ленина. После на очереди – внутриквартальные проезды.