В администрации Сургута назначены еще два новых чиновника

Администрация Сургута продолжает обновляться. Как сообщили siapress.ru собственные источники, новые лица появились в двух ключевых структурах мэрии.

Комитет по управлению имуществом возглавил Виталий Шаров. О том, что именно он заменит на этом посту Евгения Доронина было известно уже давно. Кандидатуру Шарова поддерживал заместитель главы города Сергей Полукеев, скончавшийся 17 июня. Виталий Шаров работал помощником Полукеева, когда он был заместителем губернатора Югры.

Должность заместителя директора департамента городского хозяйства занял Александр Недашковский.

Сегодня также стало известно, что должность начальника управления массовых коммуникаций заняла Вероника Крылович.