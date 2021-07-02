Молодёжный парламент при Думе Сургутского района отчитался о своей работе

30 июня состоялось итоговое заседание Молодёжного парламента при Думе Сургутского района VI созыва. Председатель районной Думы Анатолий Сименяк отметил, что за 4 года результаты деятельности молодых парламентариев качественно выросли. Он поблагодарил младших коллег за совместную плодотворную работу и наградил самых активных из них Благодарственными письмами Думы Сургутского района. «Сформировалась сильная команда небезразличных молодых людей. Это большая ответственность - представлять интересы молодёжи на районном уровне. Ребята заметно меняют среду вокруг себя. Мы поддерживаем их во всех добрых начинаниях», - подчеркнула присутствующая на заседании районный депутат Гульнара Рытова.

О проделанной работе в первом полугодии 2021 года отчитался председатель Молодёжного парламента Артур Абзалов. Парламентариям потребовалось проявить находчивость и изучить доступные механизмы для реализации своих идей. Благодаря победам в грантовых конкурсах Сургутского района в копилке активистов уже есть несколько проектов. Например, в августе этого года на выигранные средства запланировано создание межкультурного арт-пространства в Белом Яре. Отточив механизм на местном уровне, подали заявку на грант Губернатора для проведения очередного форума финансовой грамотности «Деньги по уму».

Инициативное бюджетирование юные общественники использовали для создания молодёжных площадок в Локосово, Сытомино и Фёдоровском. Молодёжь сама будет принимать трудовое участие в благоустройстве популярных мест.

Деятельность парламента также включает в себя разработку и выдвижение законодательных инициатив. Одно из предложений молодых парламентариев поддержала Общественная палата Югры. Оно касается организации «карманов» для спецтранспорта во дворах жилых домов.

«Эта инициатива разрабатывается по просьбе МЧС Сургутского района, чтобы автотранспорт жильцов не мешал проезду машин скорой помощи и пожарных. Предлагается запретить парковку частного автотранспорта у тротуара вокруг жилых домов. А застройщиков обязать наносить разметку и устанавливать дорожные знаки для мест стоянки спецтранспорта. Мы планируем внести эти изменения на муниципальном и окружном уровне», - рассказал заместитель председателя Молодёжного парламента по законотворчеству Роман Вахитов. Из-за карантина реализация проекта остановилась на этапе проверки проезда спецтранспорта к жилым домам в Белом Яре. В зависимости от эпидобстановки работы должны возобновиться.

По словам активистов, открытость и наставления районных депутатов помогали делать шаг за два. Ведь идти по неизвестному пути намного проще, когда он освещён.

«Уверен, что молодые люди останутся в центре районных событий и продолжат активную общественную деятельность независимо от членства в Молодёжном парламенте. Отрадно, что у одного из парламентариев Романа Вахитова возникло смелое желание испытать свои силы на предстоящих выборах в Думу Сургутского района. Желаю всем удачи!» - сказал Анатолий Сименяк.

Эта встреча итоговая, но не последняя, отметили члены Молодёжного парламента. Планов ещё много и их надо реализовывать.