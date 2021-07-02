16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6175   EUR  87,0748  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
1
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
1
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
1
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
1
Больше опросов

Для заселения в общежития СурГПУ студентам, скорее всего, придется сдавать ПЦР тест

Иногородних студентов СурГПУ не будут обязывать вакцинироваться при заселении в общежитие

Для заселения в общежития СурГПУ студентам, скорее всего, придется сдавать ПЦР тест
фото: СурГПУ

Иногородние студенты СурГПУ, возможно, смогут заселиться в общежитие только при наличии отрицательного ПЦР теста. Об этом заявил ректор университета Владислав Засыпкин на встрече с журналистами, которая состоялась сегодня, 2 июля.

«Мы бы хотели, чтобы в общежитие заселялись здоровые студенты, это может подтвердить ПЦР тест. Что касается прививки от коронавируса – такого мы предъявить не можем, нас к этому никто не обязывает. Университет отвечает за жизнь и здоровье студентов, поэтому у меня есть такое намерение ввести подобное правило», – прокомментировал глава вуза.

Отмечается, что тем обучающимся, что вакцинировались от COVID-19, сдавать тест будет не нужно.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:41, просмотров: 196, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте назначили начальника пиар-команды главы из Лангепаса 1085
  2. Сургутского врача отстранили от должности за взятки. Состоится суд 980
  3. Один из ТЦ в Сургуте пострадал при вчерашнем ливне 967
  4. ​Тюменская область вышла в лидеры по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 876
  5. ​Сургут «по пояс» в воде // Видео 769
  6. ​Грозы, дожди и ветра останутся в Сургуте на выходные 625
  7. ​На сургутском жд-вокзале перед отъездом домой пропал вахтовик 565
  8. ​Новый локдаун из-за «короны» сургутяне не хотят 534
  9. ​Словами через рот 526
  10. В Сургуте нет ни одной умной опоры, но может появиться сразу 40 510
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13368
  2. ​Без масок – особо опасны 6537
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6444
  4. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3862
  5. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3789
  6. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3635
  7. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 3102
  8. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 3093
  9. ​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса 2832
  10. ​Из-за сообщения о возможном минировании детсадов и школ в Нижневартовске эвакуировали более 2 500 детей 2644
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16507
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13368
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11422
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9408
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9281
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8843
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8510
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8336
  9. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7848
  10. ​Звонок Полукеева 7724

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика