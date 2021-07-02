Иногородних студентов СурГПУ не будут обязывать вакцинироваться при заселении в общежитие

Иногородние студенты СурГПУ, возможно, смогут заселиться в общежитие только при наличии отрицательного ПЦР теста. Об этом заявил ректор университета Владислав Засыпкин на встрече с журналистами, которая состоялась сегодня, 2 июля.

«Мы бы хотели, чтобы в общежитие заселялись здоровые студенты, это может подтвердить ПЦР тест. Что касается прививки от коронавируса – такого мы предъявить не можем, нас к этому никто не обязывает. Университет отвечает за жизнь и здоровье студентов, поэтому у меня есть такое намерение ввести подобное правило», – прокомментировал глава вуза.

Отмечается, что тем обучающимся, что вакцинировались от COVID-19, сдавать тест будет не нужно.