В следующем учебном году СурГПУ вновь откроет набор на направление «Журналистика»

На направление «Журналистика» в СурГПУ вновь будут набирать студентов. Об этом сообщил ректор университета Владислав Засыпкин. Напомним, что вуз утратил аккредитацию на эту специальность в 2018 году, восстановить ее удалось только в 2019, однако набор первокурсников не открывали.

«Мы, что называется, по графику вернули себе аккредитацию. Мы вот эти годы продолжали выпускать журналистов, в 2021 году он также состоялся. Набор стартует в следующем году, мы уже получили 15 бюджетных мест на это направление», – прокомментировал Владислав Засыпкин.

Отмечается, что в этом учебном году СурГПУ планирует набрать на иные направления 596 человек, среди которых 430 бакалавров, 146 магистрантов и 20 аспирантов.