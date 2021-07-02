Более 100 сургутских девятиклассников получат аттестат с отличием

134 выпускника девятых классов школ Сургута получили аттестат с отличием. Об этом заявила директор департамента образования Ирина Замятина.

«Мы очень рады, что у нас есть школьники, которые, несмотря на трудности, сдают экзамены отлично и хорошо усвоили учебную программу, что будет отражено в аттестате», – рассказала глава ведомства.

Отметим, что результаты одного из необходимых для получения аттестата экзаменов для многих оказались неутешительными. Математику на четыре и пять смогло сдать только 28 процентов учеников. Тройка может сказаться на общем балле аттестата, что повлияет на зачисление в 10 класс. Однако известно, что уже 1800 человек приняты в старшую школу.

«После девятого класса всегда есть ориентир на продолжение учебы в общеобразовательном учреждении или на получение среднего специального образования. 2800 пожелали остаться в школе, поэтому на сегодняшний день идет очень активная работа по приему документов», – сообщила Ирина Замятина.

Также стало известно, что профильные классы были открыты в шести учреждениях – это гимназия «Лаборатория Салахова», гимназия №2, Сургутский естественно-научный лицей, лицей №3, лицей им. Генерал-майора Хисматулина, школа №46. 14 образовательных организаций не открывали классы с углубленным изучением предметов.