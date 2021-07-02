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Только 28 процентов сургутских девятиклассников написали ОГЭ по математике выше тройки

Подведены предварительные итоги сдачи ОГЭ в Сургуте

Только 28 процентов сургутских девятиклассников написали ОГЭ по математике выше тройки
фото: obrnadzor.gov.ru

В Сургуте только 28 процентов выпускников девятых классов сдали ОГЭ по математике выше отметки «удовлетворительно». Результаты экзамена по русскому языку менее мрачные – 78 процентов учеников смогли написать на пять и четыре. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Замятина.

«После анализа мы с коллегами пришли к выводу, что такие результаты по математике связаны с тем, что участники ОГЭ не сконцентрировались на заданиях по геометрии, где нужно было набрать не менее двух баллов», – прокомментировала глава ведомства.

Часть школьников решило оспорить результаты. Всего было подано 55 апелляций, 41 из которых как раз была направлена на изменение итогов ОГЭ по математике. Однако одобрение на это получено только в двух случаях.

Также отмечается, что четырем девятиклассникам придется идти на пересдачу в сентябре, вместе с восемью процентами ребят, которые не смогли справиться с ОГЭ. Их результаты аннулированы в связи с нарушением правил проведения экзамена.

«Было проведено очень много пояснительных работ и с учениками, и с родителями, но эти школьники все равно ослушались. Для них проведут индивидуальные консультации как онлайн, так и очно, если преподаватель будет на месте. Поэтому, как я считаю, у этих детей будет достаточно времени для подготовки», – подчеркнула Ирина Замятина.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 272, комментариев: 0
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