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Сургутского врача отстранили от должности за взятки. Состоится суд

В Сургуте врач-уролог из СОКБ пойдет под суд за взяточничество

Сургутского врача отстранили от должности за взятки. Состоится суд
Фото: pixabay.com

Бывшего заведующего урологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы будут судить по трем статьям уголовного кодекса. Его обвиняют в мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Прокуратура Югры сообщает, что «обвиняемый, являясь должностным лицом, с февраля 2018 г. по март 2020 г. получил взятки от тринадцати пациентов за проведение им вне очереди операций. Общая сумма полученных денежных средств составила более 400 тысяч рублей». Также он обманом похитил у пациента 30 тысяч рублей за помощь с госпитализацией, хотя по медицинским показаниям она и так была положена больному.

Сейчас имущество бывшего врача на сумму свыше 200 арестовано. Дело направлено в суд.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 77, комментариев: 0
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