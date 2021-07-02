Цокольный этаж одного из сургутских ТЦ затопило дождевой водой

ТЦ «Молодежный+» в Сургуте на 50 лет ВЛКСМ, 6Б затопило дождевой водой. Пострадал цокольный этаж. Очевидцы сообщают, что на данный момент оттуда выкачивают воду прямо на автомобильную дорогу, а для посетителей оба входа в эту часть здания закрыты.

Отметим, что в Сургуте накануне прошел сильный ливень, из-за которого затопило улицы. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. Такая погода будет держать вплоть до конца выходных. Градоначальник Андрей Филатов ранее заявил, что места, где плохо работают ливневые канализации, выявлены и будут оборудованы дренажными системами замкнутого цикла.